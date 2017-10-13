Турция и Россия начнут совместное производство ЗРК С-400 – Эрдоган

2017-10-13 10:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция и Россия приступят к совместному производству зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Президент отметил, что между Москвой и Анкарой нет никаких проблем в вопросе приобретения ЗРК С-400.

Эрдоган отметил, что у Турции есть право на самооборону, и ни одна страна в мире не вправе указывать ей, что делать.

Ранее президент Эрдоган сказал, что Россия и Турция обсуждают условия кредита для приобретения комплекса C-400, и Турция уже внесла первый взнос.

Сообщалось, что Турция купит несколько комплексов ЗРК С-400 за 2,5 миллиарда долларов. При этом турецкая сторона заявила, что Москва осуществит трансферт технологий для производства С-400 в Турции.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, Москва готова продать Анкаре дальнобойные ЗРК С-400, а вопрос локализации производства в Турции будет зависеть от готовности промышленности этой страны.

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим», - сказал Путин.

Отметим, что в начале июля экс-министр обороны Турции Фикри Ишык сказал, что российские ЗРК С-400 невозможно будет интегрировать в натовскую систему.

Закупка ЗРК С-400 не означает, что Турция откажется от развития отечественной системы ПВО, сказал экс-министр обороны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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