Eğer bir ülkenin milli kültürel bağımsızlığı yoksa o ülkenin ekonomik bağımsızlığından bahsetmek mümkün değildir

2017-10-13 10:15 | www.trend.az | 0

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesinin bu yıl doğumunun 1000. yıldönümü olması dolayısıyla “Nizamülmülk”e adadığı, 2017 - 2018 Kültür Sanat Sezonu açılış törenine katıldı.



Törende konuşan Bakan Kurtulmuş, yıllarca Türk milletinin kendi kültürel değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığını belirtti.



Türkiye’nin, uzun yıllar ezanın Türkçe okutulması, TRT radyolarından Türk sanat müziği dinlenmesinin yasaklanması gibi birçok şeyle karşılaştığını aktaran Bakan Kurtulmuş, modernleşme ve batılılaşma düşüncesiyle yapılan yanlış uygulamaları hatırlattı.



Kurtulmuş, Türkiye'de uzun yıllar depolarda biriken el yazması eserlerin, başka ülkelere kağıt olmak için ham madde olarak gönderildiğini ifade etti. İstanbul'un çarşı ve pazarlarında, el yazması eserlerden oluşan kese kağıtlarında sebze, meyve satıldığını anlattı.



Uzun yıllar Batı’yı taklit ederek kendi öz kültüründen uzaklaşan bir milleti, yeniden ayağa kaldırma mücadelesi verdiklerini ifade eden Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi:



“Osmanlı nizamının artık dağılmaya başladığı, Celali isyanları sonrası iç sıkıntılarının arttığı, cihan devleti yapısının bozulmaya başladığı dönemlerde Batı medeniyeti çok büyük bir atılım içine girdi. Ne yazık ki, Osmanlı'nın son iki asrında Osmanlı'nın zihin yapısını oluşturan üst tabaka, entelektüeller, ilim ve fikir adamları Batı'ya gidip orada eğitim aldılar. Orada gördükleri karşısında birçoğunun zihinleri ve gönülleri kamaştı. Batı medeniyetinin karşısında mağlup olduğunu hissettikçe, orada ne varsa onu üst yapı olarak görüp, geldiğinde Türkiye'de taklit edip Osmanlı’ya uyarladıklarında adam olacağımızı zannettiler. Hatta adam olmak için bizim kendi köklerimizden kopmamız, kendi medeniyet değerlerimizden uzaklaşmamız, bu coğrafyaya ve bu millete ait ne varsa bunlardan kurtulmak gerektiğini düşündüler. Ne yazık ki iki asırdır bir tarafta verdiğimiz mücadele budur. Diğer tarafta da özellikle ekonomi ve teknoloji alanında mücadele veriyoruz. Eğer bir ülkenin milli kültürel bağımsızlığı yoksa o ülkenin ekonomik bağımsızlığından bahsetmek de mümkün değildir.”



Konuşmaların ardından, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bakan Kurtulmuş’a çeşitli hediyeler verdi.