СМИ: В Генштабе Вооруженных сил Франции провели обыски

2017-10-13 10:23 | www.apa.az | 4

Сотрудники финансовой прокуратуры провели обыски в подразделении генерального штаба армии Франции в рамках расследования дела о контрактах на аренду стратегической военно-транспортной авиации.

Как сообщает АПА со ссылкой на газету Monde, операция проходила во вторник в специализированном центре генштаба по авиационным перевозкам (CSOA) в аэропорту Виллакубле. Следователями были изъяты серверы и компьютеры центра CSOA.



Расследование касается контракта, который Минобороны Франции в 2015 году передало компании International Chartering Systems в качестве субподрядчика.

Франция не располагает собственными парком тяжелых транспортных самолетов и вынуждена арендовать соответствующую технику, которая, в основном, представлена украинскими Ан-124 («Руслан») и российскими Ил-76.