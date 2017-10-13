Беларусь поставит лекарства в Азербайджан

2017-10-13 09:35 | www.oxu.az | 3

Контракт подписан по итогам XXIII Азербайджанской международной выставки здравоохранения.

Борисовский завод медпрепаратов Белоруссии подписал контракт на поставку лекарств в Азербайджан на сумму 4 млн долларов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на БЕЛТА.

С таким заявлением выступил заместитель генерального директора республиканского унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Виктор Шеин.

Контракт подписан по итогам XXIII Азербайджанской международной выставки здравоохранения, которая прошла в Бакинском экспоцентре с 28 по 30 сентября.

Белорусскую делегацию возглавлял министр здравоохранения Валерий Малашко.

"В рамках проводимой выставки были подписаны договорные отношения на поставку лекарственных средств в Азербайджан. Наибольший контракт подписан директором ОАО "Борисовский завод медпрепаратов" на сумму 4 млн долларов", - сказал Виктор Шеин.

Н.Г.