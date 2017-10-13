В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Болгарии

2017-10-13 10:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялась церемония официальной встречи Президента Болгарии Румена Радева, находящегося с официальным визитом в Азербайджане.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Болгарии был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретили Президента Болгарии Румена Радева и его супругу Десиславу Радеву.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Болгарии.

Прозвучали государственные гимны Болгарии и Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Представители государства и правительств Азербайджана и Болгарии поприветствовали Президентов и Первых леди.

Президенты и Первые леди сфотографировались для официального фото.