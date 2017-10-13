Белорусские парламентарии примут участие в мероприятия ПА ОДКБ, МПА СНГ и Ассамблеи МПС

2017-10-13 10:48 | www.trend.az | 3

Белорусские парламентарии примут участие в мероприятиях ПА ОДКБ, МПА СНГ и 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которые проходят в Санкт-Петербурге до 18 октября, сообщает Белта.

Первыми стартуют мероприятия по линии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов и заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Владимир Базанов 13 октября примут участие в заседании Совета ПА ОДКБ и десятом пленарном заседании ПА ОДКБ. Участники пленарного заседания рассмотрят проекты модельных законов и рекомендаций ОДКБ. В частности, речь идет о модельных законах "О государственной тайне", "Об энергетической безопасности", "О гуманитарной помощи", а также о рекомендациях по гармонизации законодательств государств - членов ОДКБ по вопросам подготовки военных кадров и др.

В этот же день состоится заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, к участию в котором присоединится председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович. Спикер верхней палаты белорусского парламента также проведет на полях ассамблеи двусторонние встречи с главами парламентских делегаций ряда стран.

Церемония открытия 137-й Ассамблеи МПС состоится 14 октября. В нынешнем году в ней примут участие представители более 150 стран, включая Беларусь, а также шесть межпарламентских объединений. В ходе ассамблеи предстоит решить два основных организационных вопроса: первый касается расширения состава Межпарламентского союза, второй - выборов нового председателя интеграционного объединения на последующий трехлетний срок. Участники ассамблеи намерены принять резолюцию к 20-летию Всеобщей декларации о демократии.