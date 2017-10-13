В Баку пройдет азербайджано-американский бизнес-форум

2017-10-13 10:25 | www.apa.az | 4

В рамках визита бизнес-делегации США в Баку 16 октября состоится азербайджано-американский бизнес-форум.

Как сообщили АПА-Экономикс в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), бизнес-форум пройдет при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Azpromo. В мероприятии планируется участие представителей 17 американских компаний, специализирующихся в сфере строительства и строительных материалов, ИКТ, финансов, сельскохозяйственных технологий, системы оплаты и безопасности, аренды автомобилей, логистики, производства молочных продуктов и других отраслях.