Состоялась церемония официальной встречи президента Болгарии

2017-10-13 10:50 | www.apa.az | 5

Состоялась церемония официальной встречи президента Болгарии Румена Радева, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает АПА, на площади, где развевались государственные флаги обоих государств, в честь президента Болгарии был выстроен почетный караул.

Президента Болгарии Румена Радева и его супругу Десиславу Радеву встретили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Болгарии.

Прозвучали государственные гимны Болгарии и Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Представители государства и правительства Азербайджана и Болгарии встретились с президентами и первыми леди.

Президенты и первые леди сфотографировались для официального фото.