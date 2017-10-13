2017-10-13 10:50 | www.apa.az | 5
Состоялась церемония официальной встречи президента Болгарии Румена Радева, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает АПА, на площади, где развевались государственные флаги обоих государств, в честь президента Болгарии был выстроен почетный караул.
Президента Болгарии Румена Радева и его супругу Десиславу Радеву встретили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Болгарии.
Прозвучали государственные гимны Болгарии и Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Представители государства и правительства Азербайджана и Болгарии встретились с президентами и первыми леди.
Президенты и первые леди сфотографировались для официального фото.