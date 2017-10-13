В Таджикистане развитию женского предпринимательства уделяется особое внимание

2017-10-13 10:55 | www.trend.az | 6

Круглый стол в поддержку женщин-предпринимателей и развития ремесленничества состоялся сегодня, 13 октября, в Национальной библиотеке Таджикистана, в рамках проведения Дня предпринимателей в Таджикистане, который ежегодно отмечается 14 октября, передает НИАТ «Ховар».

Организатором мероприятия выступил Секретариат Консультативного совета при Президенте Республики Таджикистан совместно с Государственным комитетом по инвестициям и управлению госимуществом при Правительстве РТ.

В работе круглого стола приняли участие старший экономический консультант Секретариата Консультативного совета при Президенте Республики Таджикистан по улучшению инвестиционного климата Манучехра Маджонова, представители государственного и частного сектора страны, бизнес-ассоциаций, ремесленнических кругов, партнёры по развитию и женщины-предприниматели.

Был презентован проект Закона РТ «О ремесленничестве», также будет презентован анализ гендерных аспектов инвестиционного климата, который проведён с поддержкой Европейского банка развития и реконструкции.

«ЕБРР является одним из надёжных партнёров по развитию Республики Таджикистан и поддерживает деятельность Рабочей группы по поддержке женского предпринимательства, функционирующей при Государственном комитете по инвестициям и управлению госимуществом при Правительстве РТ», — сказала Манучехра Маджонова.

По её словам, на последнем 16-м заседании Консультативного совета при Президенте Республики Таджикистан Председателем Консультативного совета, Основателем мира и национального единства — Лидером нации уважаемым Эмомали Рахмоном было дано поручение разработать проект Закона РТ «О ремесленничестве» в новой редакции. В связи с этим Секретариатом Консультативного совета в сотрудничестве с Государственным комитетом по инвестициям и управлению госимуществом РТ был разработан проект закона в новой редакции. Был проведён ряд мероприятий в регионах республики для того, чтобы собрать необходимые комментарии и предложения ремесленников именно на местах, и сегодня презентация закона будет представлять слушание на национальном уровне.

«Следующим шагом будет создание межведомственной рабочей группы при Государственном комитете по инвестициям и управлению госимуществом при Правительстве РТ по дальнейшей разработке проекта закона, который будет представлен на предстоящем заседании Консультативного совета при Президенте РТ», — пояснила М. Маджонова.