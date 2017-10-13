Обнародована численность населения Азербайджана

2017-10-13 11:03 | www.apa.az | 5

С начала года численность населения Азербайджана выросла на 57269 человек или 0,6% и на 1 сентября 2017 года составила 9867250 человек.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Госкомитет статистики, удельный вес городского населения составляет 53%, сельского населения – 47%, мужчин - 49,9%, женщин - 50,1%. В настоящее время на каждую 1000 мужчин приходятся 1006 женщин. Плотность населения в Азербайджане составляет 114 человек на один квадратный километр.

В течение 8 месяцев текущего года в стране родились 95395 детей. На каждую 1000 человек населения приходятся 14,7 ребенка. Из новорожденных 53% мальчики, 47% - девочки, 1712 – двойняшки, 33 – тройняшки. В январе-августе было зарегистрировано 39004 случаев смерти, уровень смертности составляет 6 случаев на каждую 1000 человек.

В течение 8 месяцев 2017 года в Азербайджане было зарегистрировано 40256 браков и 9787 разводов. Число браков на каждую тысячу человек составило 6,2 ед., а число разводов - 1,5 ед.

В январе-августе соответствующие структуры Государственной миграционной службы и Министерства внутренних дел зарегистрировали 2080 человек, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания, и 1202 человека, уехавших из страны. Положительное сальдо миграции составило 878 человек.