БВШН налаживает сотрудничество с Полтавским национальным техническим университетом

2017-10-13 11:07 | www.apa.az | 4

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов принял делегацию Полтавского национального технического университета имени Ю.Кондратюка.

Как сообщили АПА в БВШН, целью встречи стало обсуждение вопросов, связанных с укреплением сотрудничества между вузами и подписанием двустороннего Меморандума о взаимопонимании. В состав делегации вошли ректор Полтавского национального технического университета Владимир Онищенко, первый заместитель ректора по науке и образованию Богдан Коробко, проректор по международному сотрудничеству Светлана Сивицкая и другие ответственные сотрудники.

Рассказав об истории и деятельности украинского вуза, основанного в 1930 году, члены делегации выразили интерес к налаживанию связей с БВШН и поздравили ректора Высшей школы Эльмара Гасымова с успехами вуза, достигнутыми за короткий период со дня его создания. Поблагодарив гостей за теплые слова, ректор БВШН отметил, что будет рад видеть Полтавский национальный техническим университет в числе вузов, с которыми Высшая школа наладила партнерские отношения, и выразил уверенность, что это сотрудничество будет плодотворным.