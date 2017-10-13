Препараты для укрепления иммунитета могут привести к отравлению

2017-10-13 09:49 | www.oxu.az | 6

"Люди, употребляющие витамины для укрепления иммунитета в осенне-зимний сезон, должны быть осторожными, чтобы избежать отравления".

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сказал заведующий отделом токсикологии Клинического медицинского центра Минздрава Азер Магсудов.

По его словам, из-за наступления холодов количество обращений в больницу из-за отравлений и аллергических реакций может возрасти.

А.Магсудов отметил, что в целом в январе-сентябре этого года в Центр по поводу отравления лекарствами обратились 112 человек, по поводу аллергических реакций – 46 человек. Большинство из них - женщины.

"Среди обратившихся за медицинской помощью по поводу отравления лекарствами преобладают женщины до 40 лет. Среди них есть и 16-18-летние. Они переживают переходный возраст или готовятся к экзаменам, что приводит к стрессу. Принимаемые для подавления стресса лекарства могут привести к отравлению".

А.Магсудов отметил, что обратившиеся за медицинской помощью люди в основном пострадали от побочных эффектов антибиотиков и витаминов.

По его словам, принимать витамины полезно для здоровья, однако превышение дозы может навредить организму:

"В то же время лекарства от простуды могут вызвать аллергическую реакцию. Поэтому принимающие такие лекарства люди должны быть очень осторожными".

А.Магсудов также добавил, что побочные эффекты чаще всего дают препараты, вводимые внутривенно.

А.С.

