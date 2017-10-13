Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с Президентом Болгарии и его супругой

2017-10-13 11:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - После церемонии официальной встречи в пятницу состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с Президентом Болгарии Руменом Радевым и его супругой Десиславой Радевой.

На встрече было отмечено успешное развитие отношений между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной, энергетической и других сферах.

Была выражена уверенность в том, что визит Президента Болгарии в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений, подчеркнуто наличие хорошего потенциала для дальнейшего расширения связей между странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.