Состоялась встреча президентов Азербайджана и Болгарии

2017-10-13 11:15 | www.apa.az | 4

После церемонии официальной встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева встретились с президентом Болгарии Руменом Радевым и его супругой Десиславой Радевой.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

На встрече было отмечено, что отношения между нашими странами в политической, экономической, гуманитарной, энергетической и других сферах успешно развиваются.

Была выражена уверенность в том, что визит президента Болгарии в Азербайджан будет способствовать еще большему развитию двусторонних отношений. Кроме того был подчеркнут хороший потенциал для еще большего расширения связей между двумя странами.

На встрече был проведен обмен мнениями вокруг вопросов, представляющих обоюдный интерес.