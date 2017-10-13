Новый смартфон Samsung Galaxy Note 8, оснащенный одной из лучших камер со сдвоенным модулем в мире

2017-10-13 10:00 | www.oxu.az | 4

Наша жизнь состоит из воспоминаний, которые мы спешим запечатлеть объективом камеры. Но возможно ли передать все, каждую деталь и оживить каждый момент? С двумя камерами можно!

Новый Samsung Galaxy Note 8 является премиальным смартфоном компании с двумя основными 12-ти мегапиксельными камерами на задней панели. Второй сенсор служит для того, чтобы захватить те данные, для получения которых не предназначен первый. Два сенсора работают совершенно по-разному. Основная камера имеет широкоугольный объектив с диафрагмой f/1,7, вторая - имеет более узкую диафрагму f/2,4, и лучше снимает объекты в движении. Вдобавок к двум основным на передней панели красуется 8-ми мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,7.

Эффект Боке очень популярен в наши дни. В случае со смартфоном такие фото становится возможным снимать именно благодаря информации со второго сенсора. В новом Samsung Galaxy Note 8 для этого реализована функция "Живой фокус", позволяющая регулировать степень размытия до и после спуска затвора камеры, сохраняя при этом фотографии с обеих камер.

Да, с новым смартфоном можно сначала фотографировать, а потом уже думать над режимами. Главное, чтобы сам Live Focus был включен. Камера сохраняет в файл всё, и открыв в «Галерее» снимок, можно и переключаться между широкоугольным и длиннофокусным вариантом, и применить множество доступных эффектов, таких как «Еда» или «Pro - Баланс белого».

Также особенностью нового смартфона является то, что Samsung первым в мире добавил оптическую стабилизацию в оба модуля. Теперь можно снимать плавные видео и резкие фотографии не только в обычном режиме, но и с двукратным оптическим приближением. Оптический зум есть на многих смартфонах, но устроен он очень хитро: когда мало света, смартфон закрывает «узкую» камеру и снимает на первую, более светосильную. И приближает объект не оптическим, а цифровым зумом. Из-за этого падает детализация.

Благодаря оптической стабилизации и высокой светосиле второй камеры (f/2,4), Galaxy Note 8 продолжает снимать на нее. Поэтому фотографии получаются четче. Отличные снимки одним нажатием даже в темноте можно получить и при помощи первой камеры. Большие 1,4 мкм пиксели и светосильный объектив F1.7 широкоугольной камеры Galaxy Note8 захватывают больше света. При этом фокусировка происходит быстро и точно благодаря технологии Dual Pixel.

Кстати, стоит отметить, что идею создания двойной камеры первым в мире предложил именно Samsung, еще в далеком 2007 году. То есть, больше 10-ти лет назад производитель выпустил модель с двумя камерами для корейского рынка под названием SCH-B710. В телефон была встроена функция «картинка в картинке» (Picture In Picture, PIP), она позволяла снимать в 3D.

Компания Samsung – это новатор идей, всегда находящийся в центре мировых трендов. Поэтому Samsung Galaxy Note 8 — это ультимативный смартфон без каких-либо компромиссов. Здесь вы получаете максимальную в мире начинку, одну из лучших камер с двойным зумом и портретным режимом, стильный безрамочный дизайн, прекрасную сборку, а в дополнение еще и продвинутый стилус, помогающий в работе и развлечениях.

Дополнительную информацию о Samsung Galaxy Note 8 можно получить в сети магазинов: Baku Electonics, İrşad Electronics, KontaktHome, Maxi.az и Soliton.