Госкомитет: В Азербайджане выявлены сайты, пропагандирующие религиозную дискриминацию и рознь

2017-10-13 11:43 | www.apa.az | 4

«Госкомитет по работе с религиозными структурами регулярно проводит мониторинг печатных и электронных СМИ».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмаилов.

Г. Исмаилов сказал, что в зависимости от результатов мониторинга проводится аналитическая работа: «По итогам аналитической работы также принимаются соответствующие меры. В ходе разных мониторингов были выявлены сайты, размещающие информацию, которая может привести к религиозной дискриминации и розни в стране. Большинство этих сайтов религиозного толка. Хоть они и называют себя новостными сайтами, порталами. Большинство из них религиозного толка. Они представляют собой интернет ресурсы, управляемые религиозными группировками. В разное время мы обращались в правоохранительные органы в связи с этими сайтами, были приняты необходимые меры. Большинство этих сайтов, можно сказать, управляется из зарубежа. Это можно понять по их доменам».