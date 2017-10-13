Азербайджанским экспортерам в 2017 году в качестве поощрения возвращено свыше 2 млн. манатов

2017-10-13 11:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года в рамках механизма возврата части затрат при экспорте ненефтяной продукции азербайджанским экспортерам было возвращено около 2,18 миллиона манатов, сказал в пятницу на пресс-конференции глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов.

"Объем экспортированной в рамках данного механизма продукции составил 22,69 миллиона долларов", - сказал Мамедов.

Глава AZPROMO отметил, что механизм возврата части затрат затрагивает 500 наименований продукции по 15 товарным группам. Мамедов подчеркнул, что данный механизм позволил не только расширить экспорт в традиционные для Азербайджана страны, но и открыл для местных предпринимателей новые рынки.

"Когда мы говорим про традиционные для Азербайджана рынки, мы подразумеваем Россию, Казахстан, Грузию, Беларусь и другие страны. Но в рамках данного механизма мы начали экспорт в Канаду, Румынию, Австралию, Южную Корею, Польшу, Чехию, Литву и Сейшельские острова", - отметил Мамедов.

По его словам, наибольшую выгоду от применения данного механизма пока получили экспортеры вина.

"На них приходится 62 процента средств, возвращенных в рамках механизма возврата части затрат", - сказал Мамедов.

Напомним, что в рамках механизмов поощрения экспорта ненефтяной продукции государство возвращает экспортерам часть их затрат, компенсируя три-шесть процентов от таможенной стоимости товара.

(Автор: Анвар Мамедов)