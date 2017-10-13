Президент Azercell награжден "золотой медалью" (ФОТО)

2017-10-13 11:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Azercell Telecom Вахид Мурсалиев удостоен звания "Лучший патриотический руководитель предприятия".

Мурсалиев был удостоен очередной премии в результате эффективной управленческой деятельности в одной из ведущих компаний Азербайджана. Президент Azercell был награжден золотой медалью и дипломом как «Лучший патриотический руководитель предприятия» со стороны «Европейского издательского дома печати».

Премия была вручена Мурсалиеву руководителем «Европейского издательского дома печати», научным сотрудником института рукописей, ветераном карабахской войны, журналистом и писателем Шохратом Салимбейли.

Салимбейли рассказал о вкладе Azercell в развитие сектора связи Азербайджана, значимости осуществляемых компанией успешных проектов. Мурсалиев, в свою очередь, выразил свою благодарность Салимбейли за присуждение ему премии. «С момента начала своей деятельности компания Azercell поставила перед собой цель оказывать высококачественные услуги своим абонентам. За последние 21 год удовлетворенность абонентов была для нас на первом месте, и это качество сделало нас ведущим оператором мобильной связи Азербайджана. Эта премия - заслуга всех сотрудников Azercell, обслуживающих 4,5 млн абонентов», - отметил Мурсалиев.

Для информации сообщим, что в число призеров вошли директор национального музея искусств Азербайджана, заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев, научный сотрудник института генетических ресурсов национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по биологии Говхар Расизаде, главный редактор газеты «Respublika», доктор филологических наук, профессор Теймур Ахмедов, начальник отдела климата и агроклиматологии института географии имени академика Г.А. Алиева, доктор философии по географическим наукам Хайям Рагимов, директор республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, член-корреспондент НАНА Гурбан Йетирмишли, декан факультета архитектуры и инженерии Нахчыванского государственного университета, доктор технических наук Джаваншир Зейналов и другие известные деятели науки и культуры.

Отметим, что Мурсалиев назначен на должность президента Azercell Telecom с 2015 года. Он является членом международной ассоциации юристов и доктором международной экоэнергетической академии. Как президент Azercell Telecom, он был удостоен различных премий со стороны как местных, так и международных организаций. Среди них премия журнала «TheBusinessYear» в номинации «Руководитель компании года», звание академика международной академии связи и другие титулы.

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании GlobalWirelessSolutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.