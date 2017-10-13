Президент Азербайджана: «Болгария для Азербайджана очень важный партнер, дружественная страна» - ОБНОВЛЕНО

2017-10-13 12:30 | www.apa.az | 4

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Болгарии Руменом Радевым в расширенном составе с участием делегаций.



Как сообщает АПА, на встрече выступили главы государств.





Президент Азербайджана заявил, что Болгария для Азербайджана очень важный партнер, дружественная страна. «Я очень рад Вашему визиту. У нас с Вами была короткая встреча во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Благодарен Вам за то, что приняли приглашение и приехали в Азербайджан, это Ваш первый визит в нашу страну. Уверен, что визит будет очень успешным. Сегодня мы уже обменялись мнениями в связи с развитием партнерства. Не сомневаюсь, что идеи, которыми мы обменялись, откроют путь для более широкого сотрудничества. Мы удовлетворены уровнем сотрудничества в политической и экономической областях. Однако я уверен, что экономический потенциал выше имеющегося сегодня. Наряду с имеющимися хорошими политическими связями нам следует уделять внимание торговой, инвестиционной и другим сферам. В итоге наше партнерство станет еще шире и диверсифицированней. С Болгарией у нас очень тесные связи, это дружественная нам страна. В то же время мы очень активно сотрудничаем в рамках международных организаций. Ваш визит еще раз показывает дружбу наших стран, сотрудничая между которыми будет продолжаться успешно».

Р.Радев сказал: «Мы рады находиться здесь для ведения обсуждений между руководством наших стран и продолжения диалога. Считаем, что интенсивность политического диалога демонстрирует хорошие отношения между нашими народами и странами. Наряду с этим, как Вы уже отметили, уровень политического диалога создает хорошие условия для развития наших отношений во многих других сферах. Только что мы обсудили сотрудничество, возможности и потенциал в экономической и энергетической сферах. Мы поддерживаем Южный газовый коридор. Азербайджан играет важную роль в обеспечении диверсификации возможностей в Центральной и Восточной Европе. Поэтому мы поддерживаем этот проект. Коридор имеет большой потенциал с точки зрения перевозок, транспорта. Мы также обсудили важный для наших стран вопрос – прямые рейсы между Баку и Софией. Если мы сможем наладить это авиасообщение, то внесем вклад в развитие других сфер».

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11:15

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Болгарии Румен Радев провели встречу в расширенном формате с участием делегаций.

Как сообщает АПА, об этом говорится в информации, распространенной пресс-службой президента Азербайджана.