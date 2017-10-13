AZPROMO: В рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan уже подписано 30 договоров

2017-10-13 11:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В результате экспортных миссий в рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan азербайджанские компании подписали 30 договоров по экспорту местной продукции за рубеж, сказал в пятницу на пресс-конференции глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов.

"Мы уже экспортируем гранатовый сок и фундук в Германию, куриные яйца - в Афганистан, фруктовые соки - в Пакистан. Также осуществляется экспорт различной продукции в Катар и Казахстан", - сказал Мамедов.

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