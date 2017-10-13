Завсектором Фонда знаний: «В Азербайджане есть семьи, которые живут по правилам религиозных течений»

2017-10-13 12:33 | www.apa.az | 4

«К сожалению, в Азербайджане зарождаются семьи, которые живут по правилам религиозных течений».

Как сообщает АПА, об этом на организованной Госкомитетом по работе с религиозными структурами конференции «Исламская солидарность: пример Азербайджана» заявил заведующий сектором по внутренним проектам Фонда знаний при президенте Азербайджана Гаджи Абдулла.

Г. Абдулла подчеркнул, что это очень опасная тенденция: «Один мой родственник работает в торговых центрах «Бина» и «Садарак». Он говорит, что покупает товар только у них. Речь идет о ваххабитах. По словам родственника, их «братья» из Дагестана и районов Азербайджана также отовариваются у них. Это опасная тенденция. Должны быть приняты меры для предотвращения этого».