Клип Despacito побил рекорд популярности на YouTube – ВИДЕО

2017-10-13 10:15 | www.oxu.az | 4

Клип на песню Despacito посмотрели более 4 миллиардов человек.

Клип на песню Despacito Луиса Фонси набрал четыре миллиарда просмотров в YouTube. Как передает Oxu.Az, об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

«Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, но вместо того, чтобы праздновать, мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось», - написал он, подразумевая пострадавший от урагана остров Пуэрто-Рико, где снимался клип.

В сентябре сообщалось, что клип на песню Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси стал самым популярным видео в истории YouTube.

A.C.

