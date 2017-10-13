Погодные условия могут неблагоприятно сказаться на состоянии метеочувствительных людей

2017-10-13 13:02 | www.apa.az | 4

Однако вечером на полуострове местами возможна изморось.

Южный ветер днем временами усилится.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-15°, днем 18-22°, в Баку ночью 13-15°, днем 19-21° тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 759 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 45-50%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 14-15 октября слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове благоприятно повлияет на состояние метеочувствительных людей, однако временами усиливающиеся южный и северный ветры могут вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром местами будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 18-23°, в горах ночью 2-7°, днем 11-16° тепла.