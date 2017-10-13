Tesla отзывает 11 тысяч кроссоверов Model X

2017-10-13 10:24 | www.oxu.az | 4

Производитель электромобилей Tesla Inc отзывает около 11 тысяч автомобилей Model X из-за проблем с сидениями.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что у автомобилей класса SUV во всем мире наблюдаются проблемы с задними сидениями из-за неисправного механизма блокировки, что повышает риск падения сидений вперед в случае аварии.

В компании сообщили, что доработке подлежит некоторое количество кабеля в автомобилях Model X, изготовленных в период между 28 октября 2016 года и 16 августа 2017 года.

"Мы делаем это в мерах предосторожности, потому что мы не фиксировали таких происшествий", - отметили в компании.

Tesla также призвала не сажать одновременно двух взрослых людей на заднее левое сидение и в центре, пока не будет исправлена проблема с кабелем.

Ранее основатель компании Tesla Motors Илон Маск обнародовал на своей Instagram-странице видео с производством электромобиля Tesla Model 3.

Н.О.