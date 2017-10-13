МИД начало расследование в связи с азербайджанским ребенком в Ираке

2017-10-13 10:28 | www.oxu.az | 4

Недавно сообщалось о том, что в один из детских домов Ирака поместили 4-летнего азербайджанца Абдуллу и его сестру Хадиджу.

Как сообщил Oxu.Az глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, один из детей по линии министерства иностранных дел уже доставлен в Азербайджан.

«Хадиджа - ненастоящее имя девочки. Сейчас мы ведем работу по идентификации. Но под наблюдением консульства Азербайджана в Ираке малолетний азербайджанец, которого зовут Абдулла, вчера вечером был доставлен на родину», - сказал Х.Гаджиев.

По словам пресс-секретаря МИД, для доставки Абдуллы были проведены соответствующие работы по документации. В настоящее время министерство держит это дело под своим контролем.

Н.О.

