Работы по строительству карбамидного завода в Азербайджане завершены на 98%

2017-10-13 12:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству карбамидного завода азербайджанской госкомпании SOCAR завершены на 98,1 процента, сообщил директор завода Хаял Джафаров в ходе Международной конференции Argus 2017 в пятницу в Баку.

По его словам, инжиниринговые работы и закупка оборудования завершены на 100 процентов, строительные работы - на 93,3 процента, гражданские работы - на 99,8 процента, монтаж оборудования - на 88,5 процента.

"Планируется завершить все работы по строительству завода до конца текущего года и в начале следующего года приступить к пуско-наладочным работам. Производство начнется в первой половине 2018 года", - сказал Джафаров.

Завод будет производить две тысячи тонн карбамида в сутки. Четверть производства планируется поставлять на внутренний рынок. Остальные объемы будут направляться на экспорт, частности в Турцию, Грузию и на рынки Черноморского и Средиземноморского регионов.

Тендер на строительство карбамидного завода выиграла компания Samsung Engineering. Samsung выступает в роли генерального подрядчика, однако не имеет лицензии на производство аммиака, который будет промежуточным продуктом в процессе производства карбамида. Поэтому также подписаны соответствующие лицензионные соглашения с датской Haldor Topsoe по аммиаку и нидерландской Stamicarbon по карбамиду.

Производство на заводе будет экологически чистым, то есть не предполагается никаких выбросов в атмосферу. Завод будет полностью автономным, электроэнергия будет производиться самостоятельно. Завод будет потреблять электроэнергию в объеме 25-26 мегаватт в час.

В начале финансирование строительных работ осуществлялось из государственного бюджета, и до начала 2015 года было выделено порядка 205 миллионов манатов. Но позже было принято решение перейти на проектное финансирование, и были начаты переговоры с банками. В результате со стороны корейского Eximbank была открыта кредитная линия в 500 миллионов евро под госгарантии Азербайджана для того, чтобы завершить строительство. Eximbank непосредственно предоставляет 251 миллион евро и 249 миллионов евро выделяют три коммерческих банка при поддержке Eximbank - UniCredit, Societe Generale и Deutsche Bank.

Для работы карбамидного завода в полную мощь потребуется 1,3 миллиона кубометров газа в сутки.

(Автор: Максим Цурков)