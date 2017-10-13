Гражданин Ирана задержан в Бакинском аэропорту за попытку незаконного провоза крупной партии валюты

2017-10-13 12:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Гражданин Ирана попытался вывезти из Баку незаконным способом 95 тысяч долларов США, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК), распространенном в пятницу.

Несмотря на то, что иранский гражданин воспользовался пропускной системой «зеленый коридор», он был приглашен на повторную таможенную проверку. Поведение иранского гражданина показалось подозрительным, поэтому он был задержан до вылета рейсом Баку-Тегеран. В его чемодане были обнаружены 950 купюр номиналом по 100 долларов США (95 000 долларов), незадекларированных и не предъявленных таможенному контролю.

По данному факту начато расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)