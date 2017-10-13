ABD'ye sert çıkış: Çekilirseniz sonunuz olur

2017-10-13 13:08 | www.trend.az | 0

ABD Başkanı Donald Trump bugün, ABD'nin nükleer anlaşmaya bağlı kalıp kalmayacağı konusunda kararını açıklayacak. O açıklamadan saatler önce İran'dan çok sert bir açıklama yapıldı.

İran Parlamento Sözcüsü Ali Larijani, "ABD eğer nükleer anlaşmadan çıkarsa, bu onların sonu olacaktır. ABD'nin nükleer anlaşma konusundaki duruşu, küresel kaosa yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Tahran'ın Rusya'nın nükleer anlaşma etrafındaki durumu çözmede bir rol oynayacağını umduğunu" söyledi.

KAYNAK HABER7