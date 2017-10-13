Президент: «Азербайджанский газ сыграет свою роль в решении вопросов энергетической безопасности Болгарии»

2017-10-13 13:11 | www.apa.az | 4

«Азербайджанский газ сыграет свою роль в решении вопросов энергетической безопасности Болгарии».

Как передает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая с заявлением для прессы совместно с президентом Болгарии Руменом Радевым, находящимся с официальным визитом в Баку.

«Этот визит имеет очень большое значение, и уверен, что у него будут прекрасные результаты. Наши политические связи находятся на самом высоком уровне, и сегодня основная тема обсуждения основывалась на сотрудничестве в экономической, транспортной, энергетической, туристической и других сферах. Нас не может устраивать имеющийся объем взаимного товарооборота. На сегодняшней встрече соответствующим органам были даны указания представить конкретные предложения для его увеличения. Компании «Азербайджанские авиалинии» поручено организовать прямое авиасообщение из Баку в Софию. Уверен, что переговоры завершатся успешно, и в скором времени откроются авиарейсы из Баку в Софию и из Софии в Баку. Азербайджан готов расширять сотрудничество с Болгарией в газовой сфере. Болгария является одним из участников проекта «Южный газовой коридор», стоимостью 40 млрд. долларов и соединяющего 7 стран. В рамках этого проекта азербайджанский газ будет поставляться в Болгарию. Мы сегодня провели обмен мнениями по дальнейшим планам сотрудничества в сфере энергетики, особенно в газовой. То, что через несколько лет, азербайджанский газ будет поставляться в Болгарию, открывает перед нами новые возможности».

И.Алиев добавил, что Болгария может стать активным участником проекта железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс, который в ближайшее время будет введен в эксплуатацию.