Прогноз погоды на следующие два дня

2017-10-13 10:32 | www.oxu.az | 4

Предстоящие два дня в Азербайджане температура воздуха будет постепенно повышаться.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила исполняющая обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов департамента национальной гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что 14-15 октября температура воздуха повысится на 2-3 градуса:

«Наблюдаемые сейчас погодные условия сохранятся до вечера 13 октября. Ожидается, что с утра 14 октября на территории страны погодные условия будут стабильными, в основном без осадков».

Э.А.