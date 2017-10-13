Победительница Eurovision стала послом доброй воли

2017-10-13 10:35 | www.oxu.az | 4

Украинская певица Джамала стала послом доброй воли Международной организации по миграции и присоединится к глобальной борьбе с торговлей людьми.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Джамала примет участие в информационной кампании, посвященной борьбе с современными формами рабства. Она снимется в специальном видеоролике, посвященном этой проблеме.

Клип появится в эфире украинских телеканалов 18 октября – в Европейский день борьбы с торговлей людьми.

Джамала победила на песенном конкурсе «Евровидение - 2016», который проходил в Швеции. Она исполняла песню «1944».

A.C.

