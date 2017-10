Объявлены номинанты на премию American Music Awards

2017-10-13 12:24 | www.trend.az | 4

В США объявили имена претендентов на престижную музыкальную премию American Music Awards (AMA), передает ТАСС.

Лидером по числу номинаций в этом году стал американский исполнитель Бруно Марс, у которого есть шанс получить восемь статуэток, в том числе в главной категории - "Артист года".

45-я ежегодная церемония вручения премий AMA пройдет 19 ноября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и будет транслироваться в эфире телеканала ABC.

Также в числе фаворитов названы британский автор-исполнитель Эд Ширан, канадцы Дрейк и The Weeknd, американский рэпер Кендрик Ламар и диджей-дуэт The Chainsmokers, у каждого из которых по пять номинаций. Все указанные исполнители, кроме The Weeknd, также претендуют на звание "Артиста года".

Лучшей поп/рок-исполнительницей могут признать в этот раз Леди Гагу, Рианну или Алессию Кару. В соответствующей мужской категории соперничают Дрейк, Бруно Марс и Эд Ширан. В номинации "Лучший поп/рок-дуэт или группа" представлены The Chainsmokers, американцы Imagine Dragons и британский коллектив Coldplay.

За право называться лучшей поп/рок-песней года будут бороться композиция Closer в исполнении The Chainsmokers и американки Холзи, Shape of You Эда Ширана, а также сингл Despacito пуэрториканских певцов Луиса Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера.

American Music Awards была учреждена в 1973 году в качестве альтернативы премии Grammy. Награды присуждаются на основе результатов онлайн-голосования, участие в котором может принять любой пользователь интернета. Номинантов определяют путем учета объемов продаж записей, числа просмотров видеоклипов, а также активности в социальных сетях.