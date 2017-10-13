Задержан иностранец, пытавшийся вывезти 95 тысяч долларов из Азербайджана

2017-10-13 10:40 | www.oxu.az | 4

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета предотвратили незаконную попытку провоза крупной суммы иностранной валюты через таможенную границу Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, действия гражданина Ирана, желавшего отправиться рейсом Баку-Тегеран, вызвали подозрения, поэтому он был задержан и приглашен на повторный досмотр.

В ходе досмотра таможенники обнаружили в чемодане 95000 долларов США, не прошедших таможенную декларацию.

По факту ведется расследование.

Э.А.

