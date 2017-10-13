В одном из домов в жилом массиве Новханы баглары обнаружили тело

2017-10-13 10:46 | www.oxu.az | 3

В одном из дворов поселка обнаружили тело мужчины средних лет со связанными руками и ногами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, о произошедшем сразу сообщили в правоохранительные органы. В ходе предварительного осмотра на теле погибшего были обнаружены следы насилия.

В настоящее время принимаются меры для установления личности убитого, а также поиски преступника или преступников.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Э.А.

