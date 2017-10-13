Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений

2017-10-13 12:27 | www.trend.az | 4

Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 13 октября на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым, передает корреспондент Белта.

Глава государства заметил, что на своем опыте хорошо знает, что такое "депутатский хлеб". "И я знаю возможности парламентов. Да, многие скажут, что в Азербайджане и в Беларуси парламенты не играют такую роль, как где-то на Западе. Упаси господь. У парламента - законодательной ветви власти - есть свои функции и обязательства. Это высший законотворческий орган. Они должны писать и, по-народному говоря, создавать законы, по которым живет общество. И решать другие проблемы согласно Конституции", - подчеркнул Президент.

"Думаю, что парламенты могут в наши отношения привнести значительный вклад. Я, например, очень прислушиваюсь к тому, что говорят руководители парламента, парламентарии. Знаю, Ильхам (Президент Азербайджана Ильхам Алиев. - Прим. БЕЛТА) вообще в этом плане абсолютно демократичный человек. Если что-то полезное (он образованный человек, интеллигентный), он всегда прислушивается к этому, - отметил Александр Лукашенко. - Просто надо это делать спокойно (заниматься парламентской деятельностью. - Прим. БЕЛТА). Без драк, без потасовок в парламенте, без всяких демонстраций, которые отвергают люди и у нас, и у вас. Мы то точно. Я помню и забастовки были в парламенте, и еще что-то. Но парламент не для этого".

"У нас свой путь, и наши цели определены, и роли ветвей власти также определены - и судебной, и законодательной, и исполнительной. И у вас, и у нас президенты являются координаторами действий этих ветвей власти", - сказал белорусский лидер.