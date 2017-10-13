AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar: “Dil bozulursa düzen bozulur”

2017-10-13 13:31 | www.trend.az | 0

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği kurucu üyesi olan, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, dilin, insanların meramını anlatmasının yanında, yönetim tarzının ortaya konulması açısından da çok önemli bir araç olduğunu söyledi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Ankara Şubesi’nin 3. olağan kongresinde konuşan Ünüvar, öncelikle, Mehmet Adil Oymak başkanlığında oluşturulan yeni yönetimi tebrik etti.

Ünüvar, yeni yönetimin önümüzdeki dönemde Türk dili ve edebiyatına önemli hizmetler kazandıracağına inandığını belirtti.

Derneğin kurucu üyesi olmaktan her zaman onur duyduğunu ifade eden AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Ben, dil ve edebiyatın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bunu özgeçmişimde hep en üstlerde zikrediyorum” dedi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem’in yaptığı hizmetlerden de övgüyle bahseden Ünüvar, “Maalesef günümüzde Ekrem Erdem tarzı insanların sayısı giderek azalıyor. Ben kendisini, yaptığı her işe aşkını, heyecanını katan bir insan olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

“DİLİMİZİ HASSASİYETLE KORUMAMIZ LAZIM”

Dilin önemini anlatmak için ünlü filozof Konfüçyüs’ün bir sözüne atıfta bulunan Ünüvar, şöyle devam etti:

“Konfüçyüs ‘Eğer benim bir devleti yönetmemi isteselerdi, önce dilden başlardım. Çünkü dil bozulursa düzen bozulur, kural bozulur. Kural bozulursa adalet bozulur. Adalet bozulunca da insanlar neyi nasıl yapacaklarını şaşırırlar ve şaşkınlar topluluğundan hiçbir şey çıkmaz’ diyor. Dil ve edebiyat bu anlamda çok çok önemli. Dil, hem meramımızı anlatmamız hem de yönetim tarzımızı ortaya koymamız açısından çok önemli bir araç. Bu aracı bizim hassasiyetle korumamız lazım.”

İlk milletvekili seçildikten sonra dile getirdiği kendisine ait “Ah be dilim. Tutamazsam seni, edersin beni dilim dilim” sözünü de hatırlatan Ünüvar, “Dil bu kadar önemli. Dilimizi, aynen kendi ağzımızdaki dilimiz gibi korumamız, kollamamız lazım. Bu doğrultuda Sayın Ekrem Erdem’in çabalarını alkışlıyorum. Gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca, dilimizi, kültürümüzü geliştiren herkesi saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.