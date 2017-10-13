Сколько медалей завоевали азербайджанские спортсмены в этом году?

2017-10-13 11:00 | www.oxu.az | 6

Азербайджанские спортсмены за 9 месяцев 2017 года заработали 584 медали на международных соревнованиях.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства молодежи и спорта, из них 193 были золотыми, 186 – серебряными, 205 – бронзовыми. Медали были завоеваны на чемпионатах и первенствах мира и Европы, кубковых соревнованиях, а также на IV Исламских играх солидарности 2017 в Баку и 29-ой Всемирной летней универсиаде в тайваньском Тайбее.

За отчетный период в Азербайджане прошло 28 международных соревнований, сборные страны приняли участие в 169 международных соревнованиях.

Э.А.

