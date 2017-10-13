Нефть дорожает

2017-10-13 12:32 | www.trend.az | 3

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на данных о сокращении запасов ресурса в США за неделю, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 08.05 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,57% — до 56,56 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,63% — до 50,92 доллара за баррель.

Как сообщило в четверг управление энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 октября, снизились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 462,2 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали уменьшение запасов на 0,43%, или на 1,991 миллиона баррелей, до 463,009 миллиона баррелей.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю снизилась на 0,85%, или на 81 тысячу баррелей в сутки, до 9,48 миллиона баррелей в сутки.

При этом аналитики полагают, что инвесторы не спешат покупать нефтяные фьючерсы, пока не будут убеждены в сокращении предложения на нефтяном рынке. По данным октябрьского доклада Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК в сентябре увеличила добычу нефти на 10 тысяч баррелей в день по сравнению с августом — до 32,65 миллиона баррелей в сутки.