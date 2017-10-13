Президент Болгарии посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею Шехидов

2017-10-13 13:41 | www.apa.az | 6

Президент Болгарии Румен Радев, находящийся в Азербайджане с официальным визитом, и его супруга Десислава Радева, посетили 13 октября могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает АПА, была почтена память Гейдара Алиева, возложен венок к его могиле.

Президент и его супруга также посетили могилу академика Зарифы Алиевой и возложили к ней цветы.

Затем Румен Радев и Десислава Радева побывали в Аллее Шехидов.

Президент Болгарии возложил венок к монументу «Вечный огонь».

В исполнении Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана прозвучали государственные гимны Азербайджана и Болгарии.