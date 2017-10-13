СМИ: Дутерте оскорбил членов делегации Евросоюза

2017-10-13 11:06 | www.oxu.az | 4

Президент Филиппин Родриго Дутерте оскорбил представителей Евросоюза и пригрозил их выслать из страны в течение суток, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Он заявил, что ЕС вмешивается во внутренние дела Филиппин. По его словам, «Европа планирует исключить Филиппины из ООН».

Отмечается, что соответствующие заявления Дутерте сделал после того, как делегация западных политиков раскритиковала его за жестокие методы борьбы с наркоторговлей.

«Мы будем исключены из ООН? Ты, сукин сын, вперед. Вы вмешиваетесь в наши дела, потому что мы бедны», - сказал он.

После этого, обращаясь к членам делегации, он заявил, что «вы покидаете мою страну через 24 часа, все, все вы».

Отмечается, что остальная часть его выступления «включала ряд ругательных слов».

Н.О.