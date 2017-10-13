В Баку пройдет I международная конференция «Цифровой торговый хаб Азербайджана: Перспективы развития»

2017-10-13 12:46 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - 19 октября при поддержке Центра анализа экономических реформ и коммуникаций будет организована международная конференция на тему «Цифровой торговый хаб Азербайджана: Перспективы развития».

На конференции будут представлены доклады об общей концепции развития цифровых торговых хабов, о сотрудничестве в этой области, применении и взаимном признании электронных подписей. Докладчики выступят с презентациями о новых возможностях упрощения экспортных процедур, выдаче электронных подписей нерезидентам, онлайн-регистрации и управлении компаниями, будут представлены новые решения в области электронного банкинга и инвестиций.

В рамках конференции планируется подписать меморандумы о сотрудничестве между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций, российским ООО «Газинформсервис»ом “UTS GIS”, а также с польской компанией “Asseco Data System”, которая является аккредитованным цетром верификации для стран Евросоюза, с целью сотрудничества в области трансграничного обмена юридически значимых электронных документов и взаимного признания электронных подписей.

В мероприятии примут участие представители Европейского союза, Всемирного банка, ПРООН и других международных организаций, представители бизнеса из России, Эстонии, США, Польши, Швейцарии, Афганистана, Китая, Марокко, Украины и других стран, а также представители государственных структур и общественных организаций Азербайджана.

Информационная поддержка мероприятия будет осуществляться Lider TV, Asan Radio, журнал Region Plus, Агентством международной информации Trend и сайтом Barama Media. Спонсорами мероприятия являются Pasha Bank, Best Solutions и Bakcell.