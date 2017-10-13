Президент Болгарии: Азербайджан играет важную роль в обеспечении возможностей диверсификации в Восточной и Центральной Европе

2017-10-13 12:48 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в обеспечении возможностей диверсификации в Восточной и Центральной Европе. Об этом находящийся с визитом в Баку Президент Болгарии Румен Радев сказал в пятницу на встрече в расширенном составе с участием делегаций с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Господин Президент, сначала разрешите от имени делегации выразить Вам признательность за приглашение и возможность посетить Вашу прекрасную страну. Очень рады проведению обсуждений между руководством наших стран и пребыванию здесь для продолжения диалога. Считаем, что интенсивность политического диалога показывает, что между нашими странами и народами существуют очень хорошие отношения. Вместе с тем, как было отмечено и Вами, уровень политического диалога создает хорошие условия для развития нашего сотрудничества во многих других сферах. Только что мы обсудили экономическое и энергетическое сотрудничество, его возможности и потенциал. Мы поддерживаем "Южный газовый коридор", - сказал Президент Болгарии.

Президент Румен Радев отметил, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении возможностей диверсификации в Восточной и Центральной Европе. «Поэтому мы поддерживаем этот проект. Есть очень большой потенциал по перевозкам, созданию транспортного коридора. Мы также обсудили важные для наших стран прямые рейсы между Софией и Баку. Если мы сможем открыть это воздушное сообщение, то внесем вклад в развитие всех других сфер», - подчеркнул Президент Болгарии.