В Мексике убит вокалист группы Banda Cuisillos

2017-10-13 11:15 | www.oxu.az | 6

Франсиско Эрнесто Руис, один из вокалистов мексиканской группы Banda Cuisillos, в четверг был убит.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили его коллеги на странице коллектива в Facebook.

По данным прокуратуры, нападение на музыканта было совершено в городе Гвадалахара, столице штата Халиско, где жил Руис.

«Мы оплакиваем кончину нашего брата, товарища и большого друга Эрнесто Руиса», - говорится в сообщении группы. Сведений о возможных мотивах убийства и подозреваемых в его совершении обнародовано не было.

A.C.

