В Сальяне молодой человек повесился из-за девушки – ОБНОВЛЕНО

2017-10-13 11:19 | www.oxu.az | 6

Стали известны некоторые детали суицида, произошедшего два дня назад в селе Хыдырлы Сальянского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ölkə.Az, повесившийся 21-летний Эмин Асадов пошел на этот шаг в знак протеста.

Дело в том, что сын богатых родителей Эмин полюбил девушку из бедной семьи и хотел на ней жениться. Отец не одобрил этого поступка, и между ними произошел конфликт. Спустя некоторое время после этого Эмин Асадов повесился в постройке во дворе.

По факту в Сальянской районной прокуратуре ведется расследование.

15:22 (13.10.2017)

В Сальянском районе произошел случай суицида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, 21-летний Эмин Асадов обучался заочно в одном из российских университетов. Он помогал отцу работать на карьере.

Сообщается, что до инцидента между отцом и Эмином произошел конфликт по неустановленным причинам. После этого молодой человек написал «Отец, я ухожу» и покончил с собой. Тело Эмина обнаружила мать.

По факту в прокуратуре Сальянского района ведется расследование.

Э.А.

