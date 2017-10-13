Азербайджанские телеканалы прекратят вещание на 9 часов

2017-10-13 11:32 | www.oxu.az | 3

В эфирном пространстве Азербайджана 16 октября будет проведена комплексная профилактика.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Trend в пятницу источник на телекоммуникационном рынке страны.

В связи с комплексной профилактикой вещание телеканалов и радиостанций будет временно приостановлено с 06:00 до 15:00 часов.

Комплексная профилактика предусматривает проверку технического состояния всего оборудования, начиная от источников питания и заканчивая антеннами. Процедура необходима для того, чтобы избежать технических проблем, так как оборудование для теле- и радиовещания работает круглосуточно.

Профилактические работы в эфирном пространстве пройдут в соответствии с утвержденным ранее расписанием, которое составляется в конце каждого года (с учетом мероприятий на предстоящий год) и согласовывается со всеми телерадиокомпаниями Азербайджана.

A.C.

