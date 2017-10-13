В Баку откроется выставка турецких и азербайджанских художников "Братство красок"

2017-10-13 17:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре 19 октября в 19.00 состоится открытие выставки турецких и азербайджанских художников "Rənglərin Qardaşlığı" (Братство красок), организованная в рамках проекта "Мост культуры: из Баку в Измир – из Измира в Баку", сообщили Trend Life организаторы.

Первая часть проекта была представлена в Доме культуры муниципалитета Балчова города Измир с 28 мая по 2 июня . Главная цель проекта – пропаганда изобразительного искусства братских народов Турции и Азербайджана, желание показать страну глазами мастеров кисти другой страны.

На выставке в Баку будут представлены работы – Бедри Караягмурлар, Махмуд Дурмуш, Рейхан Абаджиоглу, Фаден Сузан Кудсиоглу, Гюндогду Уграш и Хатидже Айдоган из Турции, Гюнай Мехтизаде, Сугра Багирзаде, Адиля Эфенди, Алескер Кязымов, Руфат аскеров, Азер Ислам, Эльмар Агамирза, Мехрибан Мехтизаде и Фатима Мовламова из Азербайджана.

Куратор проекта – член Союза художников Азербайджана Гюнай Мехтизаде.

Проект реализуется Бакинским институтом Юнуса Эмре, посольством Турции в Азербайджане, муниципалитетом Балчова города Измир, Союзом художников Азербайджана и обществом "Azərbaycan Qardaşlıq və İş Birliyi".

(Автор: Вугар Иманов)