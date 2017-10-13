AtaBank переходит на усиленный режим работы во время Бакинского торгового фестиваля

2017-10-13 17:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ОАО AtaBank представляет информацию о рабочем режиме во время проведения Бакинского торгового фестиваля.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, с целью обеспечения удобства потребителей в получении банковских услуг с 15 октября по 15 ноября следующие филиалы банка будут работать в усиленном режиме и без выходных:

Центральный филиал – ул. Ш.Бадалбейли; 102; 09:00 – 18:00 (без перерыва)

Филиал «Баку» - проспект Нефтчиляр, 67; 09:00 – 18:00 (без перерыва)

Отделение «Сахиль» - ул. Пушкина, 9; 09:00 – 18:00 (без перерыва)

Временный переход филиалов на усиленный режим работы осуществляется с целью качественного и бесперебойного обслуживания, как местных клиентов, так и гостей столицы во время Бакинского торгового фестиваля.