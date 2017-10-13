Продлен срок ареста Афгана Мухтарлы

2017-10-13 14:51 | www.apa.az | 3

Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с продлением срока ареста журналиста Афгана Мухтарлы.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой, срок ареста А.Мухтарлы был продлен на 2 месяца.

Отметим, ходатайство Афгана Мухтарлы о замене меры пресечения на домашний арест также не было удовлетворено судом первой инстанции.

Напомним, А.Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и контарабанде. Он был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно пересек азербайджанскую границу. Во время задержания А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам Госпогранслужбы. А.Мухтарлы был задержан, во время обыска при нем была обнаружена крупная сумма денег.

Против А.Мухтарлы было выдвинуто обвинение по статьям 318 (незаконное пересечение государственной границы), 206 (контрабанда) и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.