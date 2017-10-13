Президент Болгарии: «Мы продолжим поддерживать реализацию проекта «Южный газовый коридор»

2017-10-13 15:03 | www.apa.az | 3

«Я удовлетворен своим первым официальным визитом в Азербайджан. Азербайджан и Болгария – страны-партнеры, дружба которых строится на базе долгосрочных политических, культурных и нравственных связей».

Как сообщает АПА, об этом в Баку на пресс-конференции после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил президент Болгарии Румен Радев.

Он подчеркнул, что они обсудили с президентом Алиевым возможность развития связей, сотрудничества, а также уровень политического и экономического диалога между странами: «Мы перешли к практическим действиям в направлении укрепления существующего фундамента сотрудничества в рамках подписанной 2 года назад Совместной декларации о стратегическом партнерстве. Эта декларация дала возможность сотрудничать во всех вызывающих взаимный интерес сферах: энергетической, транспортной, культурной, образовательной, туристической. Действительно очень важно сделать соответствующие шаги. Потому что имеются большие возможности для еще большего развития наших связей. Как уже отметил президент Алиев, объем товарооборота между нашими странами не устраивает нас. Мы можем добиться лучших результатов. Хорошая новость заключается в том, что руководство Азербайджана готово открыть первый рейс между Софией и Баку с 1 января 2018 года. Это совпадает с переходом председательства в ЕС к Болгарии. В этой связи Болгария продолжит оказывать Азербайджану поддержку. В связи с планируемым подписанием с ЕС всестороннего соглашения Болгария поддерживает проект Восточного партнерства, усилия по превращению в мощный, стабильный, перспективный регион, политику Азербайджана в этом направлении, а также участие азербайджанского контингента в НАТО. Мы можем добиться еще больших результатов».

Р. Радев отметил, что Болгария может внести вклад в развитие сельского хозяйства, в частности в применение новых технологий в перерабатывающей промышленности, развитие фармацевтической продукции в Азербайджане: «За счет высоких технологических возможностей в энергетической сфере Азербайджан готов совместно с болгарскими структурами сотрудничать в области газификации бытового сектора в нашей стране, а также развития сети АЗС в Болгарии.



Энергетика - это область, которая связывает нас на протяжении многих лет, и мы подтверждаем нашу поддержку в реализации проекта «Южный газовый коридор». Азербайджан играет решающую роль в реализации этого проекта для развития источников и маршрутов поставки газа, а также его реальной диверсификации в Южной и Центральной Европе. Мы подтвердили взаимную заинтересованность в развитии транспортных и газовых коридоров между Азией и Европой. Наши страны занимают стратегическое положение в регионе, и мы должны использовать все возможности, которые дает нам это положение.

В последние годы между нами интенсивно развиваются отношения в сфере культуры, образования и науки. Я благодарю президента Алиева за реализацию проекта по восстановлению крепости Трапезица за счет Фонда Гейдара Алиева. Мы считаем, что это начало плодотворного сотрудничества в сфере образования и культуры.



Что касается сферы безопасности, конечно же, я поддерживаю сотрудничество с соответствующими структурами Азербайджана. Также хочу, чтобы ваши студенты обучались в наших вузах. Болгария является центром стабильности и независимости не только на Балканском полуострове, но и в Черноморском регионе. Надеюсь, что сегодняшняя встреча будет важна для плодотворного сотрудничества во всех сферах во имя безопасности и мира наших народов».