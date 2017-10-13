Турция освободила сирийского пилота

2017-10-13 11:36 | www.oxu.az | 3
Суд в Турции освободил из-под стражи пилота, управлявшего разбившимся в марте на турецкой территории истребителем МиГ-21 ВВС Сирии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал NTV.
56-летний летчик по имени Мехмет Суфхан обвиняется в нарушении безопасности границы и шпионаже, поэтому судебный процесс по его делу будет продолжен.
4 марта самолет сирийских ВВС исчез с радаров у границы с Турцией.
Пилот разбившегося самолета утверждает, что его истребитель был сбит.
При катапультировании и приземлении у Суфхана был поврежден позвоночник, ноги, ранено лицо.
До ареста он находился на лечении в турецкой больнице.
Н.Г.